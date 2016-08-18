ООН требует 48-часового прекращения огня в Алеппо

Об этом заявил в Женеве специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает украинская редакция "Немецкой волны". Он объявил о приостановке работы рабочей группы ООН по оказанию гуманитарной помощи Сирии до конца текущей недели для того, чтобы "подать сигнал " великим державам".

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Стаффан Де Мистура заявил, что необходимость двухдневного прекращения вооруженного противостояния в сирийском городе Алеппо будет главной темой во время встречи международной рабочей группы по прекращению огня в Сирии, которая состоится позже в четверг. "От имени генерального секретаря ООН я требую: необходимо достичь 48-часовой паузы в Алеппо, и для этого нужны не только большие усилия двух сопредседательствующих стран (США и России), но и тех, кто имеет влияние на местах", - отметил Стаффан де Мистура.

О необходимости сделать по крайней мере 48-часовой перерыв в противостоянии в Алеппо заявили в международной благотворительной организации "Врачи без границ". Координатор организации в регионе Ближнего Востока Эвита Муавад охарактеризовала ситуацию в Алеппо как "чрезвычайно сложную". По ее словам, ежедневно в результате бомбардировок в городе получают ранения около 50 человек. При этом на 250 тыс. жителей восточных районов Алеппо работает 35 врачей.

Как заявил в интервью изданию ZDF-Morgenmagazin руководитель немецкого подразделения ЮНИСЕФ Руди Тарнеден, особенно от критической ситуации в Алеппо страдают дети. По его словам, в дополнение к "громкой смерти" от бомбардировок детям теперь грозит "тихая смерть" от заболеваний, в частности, от холеры. Тарнеден заявил, что жители Алеппо вынуждены использовать загрязненную воду для питья из-за отсутствия поставок в город питьевой воды, что может привести к эпидемии.

Город Алеппо на северо-западе Сириис населением более 2 млн человек в течение многих месяцев остается эпицентром ожесточенного противостояния сирийской коалиции, повстанцев и джихадистов, которые называют себя "Армией завоевания", и правительственных сил режима Асада, которые действуют при активной поддержке бомбардировщиков России.