Около 50 мирных жителей погибли за последние сутки в Алеппо

О жертвах среди гражданских в воскресенье, 14 августа, сообщили наблюдатели и местные государственные СМИ, передает DW.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил о 40 убитых гражданских лицах в городе Алеппо и его окрестностях в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов, которые нанесли проправительственные силы по подконтрольным оппозиции районам. Сеть активистов "Местное координационный комитет" сообщила о 45 погибших гражданских лицах в районах, подконтрольных оппозиции.

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Кроме того, сирийские государственные СМИ и Центр мониторинга сообщили о артобстрелах повстанцами подконтрольных правительству кварталов города Алеппо, в результате погибли девять мирных жителей, среди которых двое детей. Еще 22 человека были ранены, отмечают государственные СМИ.

Как сообщалось, подконтрольные сирийскому президенту Башару Асаду войска и оппозиционные силы уже долгое время ведут бои за Алеппо - один из крупнейших городов Сирии. Повстанцам недавно удалось прорвать блокаду правительственных войск, которые держали город в осаде. В ООН заявляют о катастрофической гуманитарной ситуации в городе. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил в случае необходимости доставлять медикаменты в Алеппо воздушным путем.