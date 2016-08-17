После скандала с "черной бухгалтерией" ПР Трамп понизил Манафорта - The NYT

Дональд Трамп в попытке спасти свою проваливающуюся кампанию делает перестановки в своем избирательный штабе во второй раз за два месяца, наняв главу консервативного новостного портала Breitbart News и повысив старшего советника. Об этом пишет The New York Times.

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По информации издания, исполнительный глава Breitbart News Стивен Бреннан займет должность генерального директора. Ранее он работал в банке Goldman Sachs. Менеджером избирательной кампании стала Келлиэнн Конвэй. Она имеет репутацию опытного аналитика и специалиста по соцопросам.

Глава кампании Пол Манафорт официально сохранит свою позицию. Но изменение штатного расписания, выработанное в воскресенье и официально объявленное в среду утром, говорит о его некотором понижении в должности.

При этом Конвэй отвергает сообщения о том, что роль Пола Манафорта уменьшилась.

Как сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов The New York Times, руководитель избирательного штаба Трампа Манафорт мог получить 12,7 млн долларов из "черной" кассы Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем. Перед тем, как присоединиться к избирательной кампании Трампа, наиболее известным клиентом Манафорта был Янукович. Американец играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу побеждать во время нескольких избирательных кампаний в Украине.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подтвердил наличие имени главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов.