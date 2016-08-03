Баллистические испытания КНДР: ракета упала в исключительной экономической зоне Японии

Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, заявили власти Южной Кореи. По данным южнокорейских военных, пуски были осуществлены из западной провинции Хванхэ-Намдо в сторону восточного побережья. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Одна из ракет дальностью 1 тысяча километров долетела до исключительной экономической зоны Японии и упала в океан в 250 километрах к западу от префектуры Акита.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал запуски "возмутительным действием", с которым Токио не намерен мириться.

"Это серьезная угроза безопасности нашей страны", - заявил Абэ. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в море в 250 км от побережья Японии.

В госдепартаменте США осудили действия КНДР. По словам представителя внешнеполитического ведомства США, пуски ракет только укрепляют международное сообщество в решимости ответить на действия Пхеньяна.

"Мы по-прежнему готовы сотрудничать с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы ответить на провокации КНДР, а также чтобы защитить самих себя, своих союзников от нападений и провокаций", - заявила официальный представитель ведомства Джулия Мейсон.

Как сообщал УНИАН, 19 июля Северная Корея произвела успешный запуск трех баллистических ракет. Ракеты, вероятно Скад-типа, были запущены из Северной провинции Хванхэ и пролетели от 500 до 600 километров.