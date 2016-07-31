В Ереване во время столкновений с радикалами погиб еще один полицейский

Вооруженная группа радикалов, удерживающая здание полка патрульно-постовой службы в Ереване открыла огонь, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление главы пресс-службы полиции Армении Ашота Агароняна.

"При этом погиб один их полицейских, который находился в машине в 350-400 метрах, написал Агаронян в соцсети Facebook. Он назвал имя погибшего - это Юра Тепаносян, 1986 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тепаносян - второй полицейский, погибший после захвата полка ППС вооруженной группой. Первым был полковник Артур Ваноян, он погиб во время захвата здания.

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"Ранее Служба национальной безопасности Армении потребовала, чтоб люди, захватившие здание полка ППС, сложили оружие и сдались. Срок ультиматума уже истек, однако правоохранители пока не предпринимали никаких действий", - напоминает издание.

Вооруженные люди захватили здание полка ППС 17 июля. Они требуют отставки президента Сержа Саргсяна и освобождения лидера радикальной оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна. Со среды они удерживают в заложниках бригаду медиков.

В районе полицейского оцепления постоянно проходят акции протеста, участники которых намерены помешать провести операцию против радикалов. Несколько раз акции протеста перерастали в беспорядки и столкновения с полицией.