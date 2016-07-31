МИД Турции: Вопрос о возвращении смертной казни могут вынести на референдум

Решение по вопросу о возвращении смертной казни в Турции может быть принято в ходе всеобщего референдума.

Об этом глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает DW.

"Вопрос - очень серьезный", - подчеркнул министр. В этой связи, по его словам, нежелательно действовать "под влиянием момента".

По утверждению главы внешнеполитического ведомства Турции, правящая Партия справедливости и развития находится под сильным общественным давлением.

"Мы получаем тысячи СМС и сообщений в Twitter, в которых говорится: "Если вы снова не введете смертную казнь, мы больше не будем голосовать за вашу партию", - указал министр.

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От также заявил, что ЕС "не имеет права" поучать Анкару в этом вопросе. "Это не приведет ни к чему хорошему", - резюмировал он.

Ранее правительство ФРГ предостерегло Турцию от введения смертной казни.

"У Германии и Евросоюза есть четкая позиция: мы категорически против смертной казни", - подчеркнул официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Он также отметил, что Анкара подписала протокол к Европейской конвенции о защите прав человека, тем самым полностью отказавшись от этой меры наказания.