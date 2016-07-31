Эрдоган закроет все военные академии в Турции

Реджеп Эрдоган анонсировал структурные реформы в вооруженных силах Турции после попытки государственного переворота, сообщает РБК со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в интервью телекомпании A Haber.

"После попытки государственного переворота все военные академии в Турции будут закрыты, а на их базе будет создан Национальный университет обороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, турецкий лидер заявил, что все командующие и военачальники будут подчиняться министру обороны. Сейчас высшим органом оперативного руководства Вооруженных сил Турции является Генеральный штаб, руководит которым главнокомандующий вооруженными силами.

По словам турецкого президента, решение об этом будет опубликовано в официальном правительственном издании в воскресенье.

Читайте такжеПрезидент Турции планирует перевести в свое подчинение армию и разведку - Reuters

"Реформы в вооруженных силах Турции обсуждалась на этой неделе на заседании Высшего военного совета страны. Эрдоган выразил желание перевести в свое подчинение армию и Национальное агентство разведки. Для этого, по словам турецкого лидера, потребуется внесения поправок в конституцию, а также договоренностей с оппозицией", - подчеркивает издание.

Также по итогам заседания стало известно, что глава Генштаба ВС Турции генерал Хулуси Акар сохранил свой пост. Кроме того, было принято решение, что свою работу продолжат главком сухопутных войск генерал Салих Зеки Чолак, главком ВВС генерал Абидин Унал и главком ВМС Бюлент Бостаноглу. Вторым начальником Генштаба ВС назначен генерал Умит Дундар, командующим силами жандармерии — генерал Яшар Гюлер.Ранее в отставку подали два турецких генерала, входивших в Высший военный совет — начальник штаба сухопутных войск Ихсан Уяр и начальник управления по военной доктрине и военному образованию при Генштабе Турции Камиль Башоглу.

Попытка государственного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. Мятежники захватили некоторые правительственные здания в Анкаре и Стамбуле. Позже власти объявили о взятии ситуации в стране под контроль.