Экс-глава ЦРУ о Путине: он искусно играет, даже имея плохие карты на руках
Новый американский президент, который вступит в должность в январе следующего года, должен занять "жесткую линию" в отношении России, поскольку статус-кво "является неприемлемым".
Об этом заявил бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс, передает "Голос Америки".
"Думаю, новый президент должен будет занять более жесткую линию в отношении России, чем проводилась в последнее время", – сказал он в интервью CBS News.
"Позволять, чтобы отношения и дальше ухудшались, или терпеть все, что хочет делать президент России Владимир Путин – неприемлемые альтернативы, – добавил он. – Поэтому считаю, что новый президент должен сделать попытки вывести эти отношения на другие позиции".
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Бывший министр обороны предупредил, что США могут стать свидетелями более конфронтационного подхода России в Балтийском море и агрессивного патрулирования российских военных кораблей в Средиземном море.
Он также выразил обеспокоенность по поводу таких инцидентов, как облеты американских кораблей.
"Для меня это одна из тех сфер, где новый президент должен провести черту и сказать, что больше они не должны делать такого с нашими кораблями и самолетами", – сказал он.
"Все должно начаться с того, что Путин должен понять, что терпению приходит конец, что мы не собираемся мириться с его вмешательствами, и они повлекут за собой последствия", – добавил экс-глава ЦРУ.
Гейтс признал, что "Путин определенно делает новую заявку на роль России в мире". По его мнению, Путин – один из тех лидеров, которые продолжают наступление, пока не встречают значительного сопротивления.
"Это человек, который очень хорошо просчитывает ситуацию и очень искусно играет, даже имея плохие карты на руках", – сказал он.