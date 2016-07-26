Экс-глава ЦРУ о Путине: он искусно играет, даже имея плохие карты на руках

Об этом заявил бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс, передает "Голос Америки".

"Думаю, новый президент должен будет занять более жесткую линию в отношении России, чем проводилась в последнее время", – сказал он в интервью CBS News.

"Позволять, чтобы отношения и дальше ухудшались, или терпеть все, что хочет делать президент России Владимир Путин – неприемлемые альтернативы, – добавил он. – Поэтому считаю, что новый президент должен сделать попытки вывести эти отношения на другие позиции".

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Бывший министр обороны предупредил, что США могут стать свидетелями более конфронтационного подхода России в Балтийском море и агрессивного патрулирования российских военных кораблей в Средиземном море.

Он также выразил обеспокоенность по поводу таких инцидентов, как облеты американских кораблей.

"Для меня это одна из тех сфер, где новый президент должен провести черту и сказать, что больше они не должны делать такого с нашими кораблями и самолетами", – сказал он.

"Все должно начаться с того, что Путин должен понять, что терпению приходит конец, что мы не собираемся мириться с его вмешательствами, и они повлекут за собой последствия", – добавил экс-глава ЦРУ.

Гейтс признал, что "Путин определенно делает новую заявку на роль России в мире". По его мнению, Путин – один из тех лидеров, которые продолжают наступление, пока не встречают значительного сопротивления.

"Это человек, который очень хорошо просчитывает ситуацию и очень искусно играет, даже имея плохие карты на руках", – сказал он.