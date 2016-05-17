В Пентагоне Россию обвинили в безрассудном поведении в Балтийском море

Об этом заявил первый заместитель министра обороны США Боб Уорк, передает "Голос Америки".

"Очевидно, что русские становятся крайне агрессивными как в Черном море, так и в Балтийском море", – заявил он журналистам.

"Эти парни подходили очень близко, – сказал Уорк, добавив, что из-за этих маневров российские самолеты рисковали упасть в море. – Когда вы на такой скорости пролетаете так близко над водой, то если возникнет какая-то проблема – столкновение с птицей, чайкой и тому подобное – и вы переворачиваетесь через крыло".

Замминистра обороны отметил, что США намерены донести до России, что этот район относится к международным водам, и США будут и дальше летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право.

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Эти действия были не только безрассудными, сказал Уорк, но если бы столкновение произошло, Россия сделала бы немедленный вывод, что США сбили самолет, и невозможно предсказать, что последовало бы за этим.

"Мы часто вылетаем и наблюдаем за российскими кораблями, – сказал он. – Но мы делаем это на безопасной высоте и не имитируем налеты, поскольку это верный путь к инциденту, а как только инцидент произойдет, ты не знаешь, что будет дальше".

Напомним, в первой половине апреля истребители Су-24 пролетели, по утверждению Пентагона, в опасной близости от эсминца "Дональд Кук". Американские военные тогда предупредили, что такие маневры "могут без всякой на то необходимости усилить напряженность между странами и привести к просчету или инциденту, последствием которого будут серьезные ранения или гибель людей".