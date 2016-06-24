МИД Великобритании: Brexit особенно выгоден президенту РФ Путину

Как сообщает ТСН, об этом в интервью ВВС сказал глава британского МИД Филип Хэммонд.

"Мы договорились, что санкции против России будут продлены в июне. Но задача состоит в том, чтобы сохранить жесткость в санкционном режиме после июня", - подчеркнул Хэммонд.

По мнению министра, новость о выходе Великобритании из ЕС в Кремле восприняли радостно, особенно это выгодно президенту РФ Владимиру Путину. "Я подозреваю, что сегодня утром он (Путин) будет испытывать меньше давления и будет видеть больше перспектив в теоретическом ослаблении санкций ЕС", – предположил Хэммонд.

Ранее УНИАН сообщал, что в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.