Двух подозреваемых в причастности к теракту в Ницце поместили под стражу

Об этом сообщил источник Le Figaro, близкий к следствию.

"Они были взяты под стражу в то время как исследователи пытаются определить, получал ли тунисский террорист Мохамед Лахуайедж-Бухлель материально-техническое обеспечение", - сообщил источник.

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Напомним, человеку, который въехал в толпу на грузовике во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце, убил 84 человека и ранил больше сотни, помогали спланировать нападение, сказал прокурор Парижа Франсуа Молен.