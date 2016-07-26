Двух подозреваемых в причастности к теракту в Ницце поместили под стражу
11:11, 26 июля 2016Мир
358 0
В рамках расследования по факту взрыва в Ницце, два человека были взяты под стражу.
REUTERS
Об этом сообщил источник Le Figaro, близкий к следствию.
"Они были взяты под стражу в то время как исследователи пытаются определить, получал ли тунисский террорист Мохамед Лахуайедж-Бухлель материально-техническое обеспечение", - сообщил источник.
Читайте такжеПосле кровавого теракта в Ницце Франция продлила режим чрезвычайного положения еще на полгода
Напомним, человеку, который въехал в толпу на грузовике во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце, убил 84 человека и ранил больше сотни, помогали спланировать нападение, сказал прокурор Парижа Франсуа Молен.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter