СМИ: подозреваемый в резне в японском пансионате употреблял марихуану

Об этом со ссылкой на агентство Kyodo передает ТАСС.

Как отмечается, что в феврале он сдавал анализ крови и мочи, который показал положительный результат на марихуану.

26-летний Сатоси Уэмацу, как стало известно, почти 3 года проработал в учреждении, на постояльцев которого он в итоге напал, и уволился по неким "личным причинам" в феврале.

В этом же месяце, по данным Kyodo, он пришел к резиденции председателя Палаты представителей парламента Японии Тадамори Осимы и передал адресованное ему письмо с бессвязным текстом. В нем, как утверждается, указывалось на возможность убийства людей.

Нападение на учреждение произошло ориентировочно в 2:30 по местному времени (20:30 25 июля по киевскому времени). В это время в пансионате находились 8 сотрудников, а также охранник. Там также могли быть около 150 постояльцев в возрасте от 18 до 75 лет.

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По предварительным данным, подозреваемый приехал к учреждению на черной машине и проник в жилой корпус, разбив молотком окно на первом этаже. С собой он принес сумку с тремя ножами. В автомобиле также был обнаружен предмет, похожий на скотч, со следами крови и пластиковые стяжки. В полиции предположили, что преступник мог связывать своих жертв. Позднее стало известно, что нападавший обездвижил таким образом по меньшей мере одного сотрудника пансионата.

Уэмацу явился в полицию с повинной спустя примерно час после нападения. Он арестован по официальному подозрению в попытке убийства и незаконном проникновении в помещение, правоохранительные органы пытаются выяснить мотивы его действий. По словам следователей, он выражал неприязнь к людям с ограниченными способностями и желание "избавиться от них". Заключения медиков о его психическом здоровье пока нет.

Как ранее сообщалось, в результате нападения Уэмацу погибло 19 человек и еще 45 были ранены.