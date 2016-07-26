Напавший с ножом на инвалидов в японском пансионате сам сдался полиции

Об этом сообщает NHK.

Уточняется, что 26-летний мужчина, по предварительной информации, ранее работал в этом же пансионате. Сотрудники полиции выясняют мотив злоумышленника.

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Напомни, в результате нападения на пансионат погибли 15 человек. Еще около 45 получили ранения. Агентство Kyodo со ссылкой на аварийно-спасательные службы города сообщало о 19 погибших.