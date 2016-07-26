Напавший с ножом на инвалидов в японском пансионате сам сдался полиции
02:24, 26 июля 2016Мир
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Мужчина, напавший с ножом на инвалидов в пансионате в городе Сагамихара к западу от Токио, самостоятельно сдался полиции через час после инцидента.
REUTERS
Об этом сообщает NHK.
Уточняется, что 26-летний мужчина, по предварительной информации, ранее работал в этом же пансионате. Сотрудники полиции выясняют мотив злоумышленника.
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Напомни, в результате нападения на пансионат погибли 15 человек. Еще около 45 получили ранения. Агентство Kyodo со ссылкой на аварийно-спасательные службы города сообщало о 19 погибших.
REUTERS
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