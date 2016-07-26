Напавший с ножом на инвалидов в японском пансионате сам сдался полиции

02:24, 26 июля 2016
Мир
649 0

Мужчина, напавший с ножом на инвалидов в пансионате в городе Сагамихара к западу от Токио, самостоятельно сдался полиции через час после инцидента.

Япония / REUTERS

Об этом сообщает NHK.

Уточняется, что 26-летний мужчина, по предварительной информации, ранее работал в этом же пансионате. Сотрудники полиции выясняют мотив злоумышленника.

Читайте такжеВ телефоне баварского смертника нашли присягу "Исламскому государству"

Напомни, в результате нападения на пансионат погибли 15 человек. Еще около 45 получили ранения. Агентство Kyodo со ссылкой на аварийно-спасательные службы города сообщало о 19 погибших.

Япония / REUTERS

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter