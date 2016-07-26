Власти Британии выдали Amazon разрешение на испытания беспилотников для доставки товаров

Об этом сообщает пресс-служба американской компании. Команда управления гражданской авиации Великобритании (CAA) и представители правительства предоставили Amazon разрешили компании провести испытания беспилотников в сельских и пригородных районах, передает kommersant.ru.

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Также компания протестирует датчики, чтобы убедиться, что дроны могут идентифицировать препятствия и избегать столкновения с ними. Кроме того, компания собирается проверить, способен ли один человек на большой высоте использовать беспилотники. Эти испытания помогут Amazon и британскому правительству понять, как можно безопасно использовать дроны в логистической области, а также определить правила и нормы, которые помогут дальнейшему развитию индустрии беспилотников.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Amazon представил свой первый беспилотный летательный аппарат, который, по данным компании, "в недалеком будущем" сможет в течение 30 минут доставлять заказы потребителям. В рекламном ролике, демонстрирующем все достоинства этого аппарата, снялся в качестве ведущего Джереми Кларксон.