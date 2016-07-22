Вертолеты погранслужбы Германии со снайперами подняты в воздух для поисков стрелков в Мюнхене
23:39, 22 июля 2016Мир
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Вертолеты погранслужбы ФРГ ведут поиски преступников, открывших стрельбу в Мюнхене.
REUTERS
Об этом сообщает издание Bild.
Как сообщает Reuters, в вертолетах находятся снайперы.
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Полицейские подразделения со всей южной Баварии стекаются в Мюнхен. Многочисленные транспортные коридоры выставлены в северной части города.
Как сообщал УНИАН, стрельба произошла в торговом центре Olympic. На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке.
В результате стрельбы погибли 6 человек.
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