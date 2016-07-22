Стрельба в Мюнхене: количество погибших увеличилось до 6 человек

23:15, 22 июля 2016
Мир
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Полиция сообщила о 6 погибших в результате стрельбы в Мюнхене.

REUTERS

Об этом сообщается на странице местной полиции в Twitter.

Количество раненых пока уточняется. В полиции не подтверждают информацию о стрельбе в других районах Мюнхена.

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Ранее сообщалось о 3 погибших.

Как сообщал УНИАН, стрельба произошла в  торговом центре Olympic. На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке.

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