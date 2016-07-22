В сети запустили специальный хэштег для спасения граждан в Мюнхене
22:54, 22 июля 2016Мир
1053 0
В Мюнхене продолжается полицейская операция из-за стрельбы по жителям города у торгового центра Olympic.
В сети запустили хэштег #opendoors для спасения граждан в Мюнхене / youtube.com
Для тех, кто не может добраться быстро до своего дома или является приезжим в соцсетях запущен хэштег #opendoors, пишет ТСН.
Благодаря нему люди смогут найти укрытие поблизости и спастись.
Читайте такжеВ Баварии задержаны трое подозреваемых в причастности к терактам в Бельгии - СМИ
Ранее такой же хэштег использовался вовремя терактов в Париже в ноябре прошлого года и во время теракта в Ницце.
Как сообщал УНИАН, стрельба также произошла в торговом центре Olympic. По данным МВД Баварии, три человека погибли. На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter