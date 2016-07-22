В сети запустили специальный хэштег для спасения граждан в Мюнхене

Для тех, кто не может добраться быстро до своего дома или является приезжим в соцсетях запущен хэштег #opendoors, пишет ТСН.

Благодаря нему люди смогут найти укрытие поблизости и спастись.

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Ранее такой же хэштег использовался вовремя терактов в Париже в ноябре прошлого года и во время теракта в Ницце.

Как сообщал УНИАН, стрельба также произошла в торговом центре Olympic. По данным МВД Баварии, три человека погибли. На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке.