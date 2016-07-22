В сети запустили специальный хэштег для спасения граждан в Мюнхене

22:54, 22 июля 2016
Мир
1053 0

В Мюнхене продолжается полицейская операция из-за стрельбы по жителям города у торгового центра Olympic.

facebook / youtube.com

Для тех, кто не может добраться быстро до своего дома или является приезжим в соцсетях запущен хэштег #opendoors, пишет ТСН.

Благодаря нему люди смогут найти укрытие поблизости и спастись.

Читайте такжеВ Баварии задержаны трое подозреваемых в причастности к терактам в Бельгии - СМИ

Ранее такой же хэштег использовался вовремя терактов в Париже в ноябре прошлого года и во время теракта в Ницце. 

Как сообщал УНИАН, стрельба также произошла в  торговом центре Olympic. По данным МВД Баварии, три человека погибли.  На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter