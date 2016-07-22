Стрельба в Мюнхене: полиция подтвердила гибель трех человек (фоторепортаж)
В результате вооруженного нападения на торговый центр "Олимпия" на севере Мюнхена погибли по меньшей мере три человека.
Как заявила представитель полиции Мюнхена, нападавший был не один. Никого из стрелявших задержать пока не удалось, сообщает Русская служба Би-би-си.
Место происшествия оцеплено полицией, посетители эвакуированы, идет спецоперация. Жителей района просят не выходить на улицу.
Также появляются сообщения о стрельбе возле центральной площади Мюнхена - Карлсплатц, однако полиция пока не подтверждает эту информацию.
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По предварительной информации, в здании торгового центра находится вооруженный человек. По другим данным, он мог скрыться в метро.
Предположительно, инцидент произошел в аптеке торгового центра, где вооруженный мужчина открыл стрельбу по посетителям.
На первых видеокадрах видны люди, бегущие прочь от места происшествия, и тело, лежащее на полу.
Власти Мюнхена сообщили о приостановке движения на многих маршрутах городского транспорта. В городе приостановлена работа метро.
Позже полиция заявила об увеличении количества погибших. Ранее СМИ сообщили о 15 жертвах атаки.