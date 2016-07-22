Стрельба в Мюнхене: полиция подтвердила гибель трех человек (фоторепортаж)

Как заявила представитель полиции Мюнхена, нападавший был не один. Никого из стрелявших задержать пока не удалось, сообщает Русская служба Би-би-си.

Место происшествия оцеплено полицией, посетители эвакуированы, идет спецоперация. Жителей района просят не выходить на улицу.

Также появляются сообщения о стрельбе возле центральной площади Мюнхена - Карлсплатц, однако полиция пока не подтверждает эту информацию.

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По предварительной информации, в здании торгового центра находится вооруженный человек. По другим данным, он мог скрыться в метро.

Предположительно, инцидент произошел в аптеке торгового центра, где вооруженный мужчина открыл стрельбу по посетителям.

На первых видеокадрах видны люди, бегущие прочь от места происшествия, и тело, лежащее на полу.

Власти Мюнхена сообщили о приостановке движения на многих маршрутах городского транспорта. В городе приостановлена работа метро.

Позже полиция заявила об увеличении количества погибших. Ранее СМИ сообщили о 15 жертвах атаки.