Стрельба в Мюнхене: в городе приостановлена работа метрополитена

Об этом сообщает РБК со ссылкой на немецкое издание Abendzeitung Muenchen.

Полиция предполагает, что стрельбу открыл один человек.

Как сообщает Sky News со ссылкой на источник в местной полиции, в результате стрельбы погиб один человек, десять оказались ранены.

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Полиция оцепила район, где находится торговый центр. Движение общественного транспорта приостановлено.

Как сообщал УНИАН, мюнхенское издание Abendzeitung Muenchen сообщает, что погибли 15 человек, однако официального подтверждения этой информации нет.