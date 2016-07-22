Стрельба в Мюнхене: в городе приостановлена работа метрополитена
20:51, 22 июля 2016Мир
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Работа метрополитена в Мюнхене приостановлена в связи с тем, что открывший стрельбу в торговом центре мог сбежать в подземку.
REUTERS
Об этом сообщает РБК со ссылкой на немецкое издание Abendzeitung Muenchen.
Полиция предполагает, что стрельбу открыл один человек.
Как сообщает Sky News со ссылкой на источник в местной полиции, в результате стрельбы погиб один человек, десять оказались ранены.
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Полиция оцепила район, где находится торговый центр. Движение общественного транспорта приостановлено.
Как сообщал УНИАН, мюнхенское издание Abendzeitung Muenchen сообщает, что погибли 15 человек, однако официального подтверждения этой информации нет.
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