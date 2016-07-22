Баффет выбыл из тройки самых богатых людей мира по версии Bloomberg

По данным Bloomberg Billionaires Index на 21 июля состояние Джеффа Безоса составило $65,1 млрд, а Уоррена Баффета - $65 млрд, передает kommersant.ru. Одной из причин падения Уоррена Баффета в рейтинге агентство называет его благотворительную деятельность: недавно предприниматель пожертвовал $2,2 в фонд миллиардера Билла Гейтса и его супруги.

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Как отмечает Bloomberg, при этом с начала этого года состояние Уоррена Баффета выросло на $2,7 млрд на фоне подорожания акций Berkshire Hathaway Inc. класса А на 9,4%. В свою очередь, состояние Джеффа Безоса с начала года возросло на $5,4 млрд.

Первое место рейтинга по данным на 20 июля занимал основатель Microsoft Билл Гейтс (с состоянием в $89 млрд) и основатель Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka) Амансио Ортега ($73 млрд).

В мае инвестфонд Уоррена Баффета приобрел акции Apple на сумму $1 млрд. Он купил акции корпорации на фоне беспокойства многих инвесторов о перспективах Apple в связи со снижением продаж iPhone - за последние 12 месяцев акции компании подешевели на 28%.