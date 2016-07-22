Баффет выбыл из тройки самых богатых людей мира по версии Bloomberg
Американский предприниматель Уоррен Баффет покинул тройку самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Теперь на третьем месте рейтинга расположился глава Amazon Джефф Безос.
По данным Bloomberg Billionaires Index на 21 июля состояние Джеффа Безоса составило $65,1 млрд, а Уоррена Баффета - $65 млрд, передает kommersant.ru. Одной из причин падения Уоррена Баффета в рейтинге агентство называет его благотворительную деятельность: недавно предприниматель пожертвовал $2,2 в фонд миллиардера Билла Гейтса и его супруги.
Читайте такжеСупруги Гейтс признаны самой богатой в мире семейной парой
Как отмечает Bloomberg, при этом с начала этого года состояние Уоррена Баффета выросло на $2,7 млрд на фоне подорожания акций Berkshire Hathaway Inc. класса А на 9,4%. В свою очередь, состояние Джеффа Безоса с начала года возросло на $5,4 млрд.
Первое место рейтинга по данным на 20 июля занимал основатель Microsoft Билл Гейтс (с состоянием в $89 млрд) и основатель Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka) Амансио Ортега ($73 млрд).
В мае инвестфонд Уоррена Баффета приобрел акции Apple на сумму $1 млрд. Он купил акции корпорации на фоне беспокойства многих инвесторов о перспективах Apple в связи со снижением продаж iPhone - за последние 12 месяцев акции компании подешевели на 28%.