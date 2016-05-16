Баффет оказался акционером Apple
16:16, 16 мая 2016Наука и IT
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Уоррен Баффет владеет почти 10 млн акций Apple стоимостью $1 млрд. Хотя еще 4 года назад миллиардер говорил, что не будет инвестировать в производителя iPhone.
Стоимость этого пакета в конце первого квартала оценивалась в $1,07 млрд / www.companion.ua
Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, подконтрольный американскому миллиардеру Уоррену Баффету, по состоянию на 31 марта 2016 года владел 9,81 млн акций компании Apple, следует из материалов холдинга, размещенных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), передает РБК.
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Стоимость этого пакета в конце первого квартала оценивалась в $1,07 млрд, но с тех пор акции Apple подешевели. На открытии американских фондовых рынков 12 мая Apple уступила статус самой дорогой компании мира холдингу Alphabet Inc., которая владеет Google.
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