Что увидел в Украине Дик Чейни

В Украине находился с визитом вице-президент США Ричард Чейни. Насколько был значим для Украины визит высокого американского гостя? Комментируют эксперты.

Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии Украины при МИД Украины: ЕСЛИ НАМ ДАЖЕ И ДАДУТ ПДЧ, ТО ЕГО НЕКОМУ БУДЕТ ВЗЯТЬ

Думаю, визит Чейни в Украину был очень важен с точки зрения политической поддержки курса Украины на евроатлантическую интеграцию, а также суверенитета, территориальной целостности и демократического строя в стране.

То, что мы наблюдали на Кавказе, – это не только межэтнический конфликт, как его подают, а, безусловно, конфликт между политическими режимами. Между авторитарным, существующим в России и в большой степени введенным во многих странах СНГ, и двумя демократическими странами – Грузией и Украиной.

Конечно, авторитарный режим не смирится с демократиями в этих странах.

И в этом отношении визит Чейни – это все-таки поддержка интересов демократии, которые отстаивают Соединенные Штаты Америки.

В связи с этим очень важно, чтобы сохранилась демократическая коалиция в нашем парламенте. Поскольку, что бы ни не говорили о конфликте Тимошенко и Ющенко, а все-таки они двое олицетворяют демократические ценности. Наша большая трагедия, что между ними глубокий конфликт по поводу власти.

Безусловно, это вредит интересам нашей страны, ее безопасности, и, конечно, это вредит интересам Европы и США также.

Потому эта политическая поддержка как раз и была основной целью визита Чейни.

США в этой новой ситуации пытаются оценить реальное положение с безопасностью в Черноморском регионе, в частности в Грузии и Украине.

Сегодня происходит осознание того, какую угрозу для общеевропейской безопасности может представлять реваншистский курс России, который начинает реализоваться не просто средствами политического, энергетического давления, а средствами политической агрессии.

К сожалению, Европа и США не были готовы к такому сценарию, и потому сейчас Белый Дом, Госдеп и все другие структуры США пытаются понять эту ситуацию – настолько она серьезна, угрожающая.

Распад коалиции – это потеря нашей перспективы получить в декабре ПДЧ. Даже если НАТО будет готово дать нам ПДЧ, парадокс в том, что некому будет его взять, если будет развал демократической коалиции. И это, конечно, беспокоит американскую сторону. Потому этот вопрос тоже был очень важным во время визита Чейни.

Я не могу утверждать, что Чейни убеждал Тимошенко и Ющенко восстановить коалицию, но, думаю, он пытался их в этом убедить.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества: В УКРАИНЕ ЧЕЙНИ НЕ ВСТРЕТИЛ НИ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ, НИ ЕДИНОДУШИЯ

Визит Чейни в Украину – это последний этап его турне. Оно было призвано дать определенные ответы американцам для формулировки новой стратегии относительно России и относительно каспийско-черноморского региона. В Азербайджане Чейни столкнулся с максимальной осмотрительностью азербайджанской власти, которая не сказала американцам ни “да”, ни “нет”. В Грузии Чейни получил вроде бы единодушие, а в Украине он не встретил ни осмотрительности, ни единодушия.

В значительной мере его визит в Украину был посвящен тому, чтобы консолидировать украинскую власть. Имею в виду прежде всего Президента и премьер-министра.

Американцы также ставили себе целью нащупать почву в выработке общей с этими тремя странами стратегии. Проверялось, могут ли США получить в этих регионах поддержку новой стратегии относительно России.

Визит Чейни был важен для наших высокопоставленных должностных лиц, которые, вероятно, имели возможность узнать, как выглядит их конфликт со стороны и особенно насколько он не вовремя.

Развал коалиции будет иметь, конечно, решающее значение даже для самого рассмотрения вопроса присоединения Украины к ПДЧ. Потому что может оказаться так, что до декабря некому будет выполнять этот ПДЧ. Если даже решат дать нам его, то в результате развала коалиции в Украине не будет состоятельного субъекта, с которым можно было бы заключить эти соглашения.

Думаю, что этот вопрос даже не будет поставлен на обсуждение.

Валерий Чалый, директор Центра Разумкова: КАЖДАЯ ФРАЗА ЧЕЙНИ БЫЛА ВЗВЕШЕННА

Ожидания относительно создания каких-то новый осей вокруг России, продвижения неких коварных идеи, которые якобы привез Дик Чейни, были преувеличены.

Повестка дня отвечала тому, что было озвучено. Обсуждалась новая ситуация в регионе после грузино-осетинского конфликта (собственно говоря, это был повод для приезда вице-президента США). Второй блок – это внутренняя украинская политическая ситуация. Ну и, конечно, традиционный, однако важный блок – отношения США и Украины.

Официальная речь Чейни перед журналистами была достаточно взвешенной, в дипломатических тонах. Дик Чейни обычно пользуется более жесткими формулировками, но в этот раз, думаю, каждая его фраза была очень взвешена. Никаких антироссийских призывов не было.

Поэтому, думаю, такой стиль разговора – это успех для двустороннего сотрудничества между Украиной и Россией.

Я прогнозировал и прогнозирую сегодня, что вероятность получения Украиной ПДЧ в декабре довольно низкая. И вопрос здесь не только в политической нестабильности коалиции, что тоже является фактором.

Важнее определенные месиджи, касающиеся наших успехов при имплементации реформ в сфере безопасности. Это важный момент для предоставления Украине ПДЧ.

Опрашивала Оксана Климончук