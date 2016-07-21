Власти Франции проверят работу полицейских во время теракта в Ницце

Об этом заявил министр внутренних дел страны Бернар Казнев, передает Би-би-си. Эту проверку власти назначили на фоне растущей волны критики в адрес правительства, полиции и спецслужб. По мнению критиков, ответственность за нападение, унесшее жизни более 80 человек, отчасти лежит на властях, не принявших достаточных мер безопасности во время праздника в Ницце.

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18 июля премьер-министр Франции Мануэль Вальс, приехавший в Ниццу для участия в общенациональной минуте молчания, был освистан толпой. В адрес Вальса раздавались крики "Убийца" и "Уходи в отставку!".

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 июля водитель грузовика намеренно въехал в толпу празднующих День взятия Бастилии, в результате чего погибло 84 человека. Президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее террористическим нападением.

19 июля французская полиция сообщила об опознании всех жертв трагедии. Список жертв включает в себя людей из восьми стран. Помимо французов там есть американцы, англичане, украинцы, швейцарцы, немцы, поляки, россияне.

Это нападение на мирных граждан стало во Франции самым кровавым с ноября 2015 года, когда в Париже были убиты 130 человек.