Премьер Франции заявил, что водитель грузовика в Ницце мог быть связан с исламистами

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Он террорист, скорее всего, так или иначе связанный с радикальным исламом", - сказал Вальс в интервью французскому телеканалу France 2. "Да, это теракт, и мы проверим, есть ли связь с террористическими организациями", - добавил чиновник.

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Практически одновременно министр внутренних дел Франции Бернар Казнев сказал журналистам, что не может подтвердить связь преступника с исламистами. "У нас человек, который не был известен спецслужбам по действиям, связанным с радикальным исламом", - сказал он.

На вопрос, может ли он подтвердить, что у преступника были экстремистские мотивы, министр ответил "нет", передает агентство Рейтер.

Как сообщал УНИАН, личность водителя была установлена. Им оказался 31-летний мужчина с двойным гражданством Франции и Туниса. Полиция сообщила о проведении обыска в его квартире.

Напомним, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Количество жертв достигло 84 человек. В результате теракта госпитализированы 54 ребенка.