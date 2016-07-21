Теракт в Ницце: четырех мужчин и женщину заключили под стражу до суда

Как сообщает Le Figaro, четверо мужчин в возрасте от 22 до 40 лет и 42-летняя женщина подозреваются в том, что контактировали с водителем-террористом и оказывали ему поддержку в организации теракта, унесшего жизни 84 человек 14 июля.

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Как сообщил прокурор Парижа, 21 июля будет открыто судебное расследование в отношении задержанных.

Еще один подозреваемый, 38-летний француз, был освобожден 19 июля.

Правоохранительные органы выясняют, где 31-летний террорист, выходец из Туниса с французским гражданством, раздобыл пистолет калибра 7,66 мм, из которого открыл огонь по останавливавшим его полицейским.

Как сообщал УНИАН, после теракта в Ницце Франция продлила режим чрезвычайного положения еще на полгода.