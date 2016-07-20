В ООН обеспокоены массовыми арестами в Турции

Об этом сообщается на сайте новостного центра ООН, передает Дождь.

Комиссар призвал турецкие власти соблюдать права человека и поддерживать демократические институты, а также обеспечить верховенство закона.

Он отметил, что особую тревогу вызывают увольнения и задержания судей.

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В первые же часы после подавления попытки переворота от работы были отстранены 2 745 судей и прокуроров. 755 из них арестованы, включая двоих членов Конституционного суда, отмечает Радио ООН.

Во вторник группа экспертов ООН в области прав человека также призвала правительство Турции проявить уважение к независимости судебной ветви власти. Они потребовали отменить принятые в отношении судей и прокуроров меры пресечения до соответствующего расследования их причастности к перевороту.

Правозащитники ООН напомнили, что возврат к смертной казни стал бы нарушением Пакта о гражданских и политических правах, участником которого является и Турция.

Напомним, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. На утро турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.