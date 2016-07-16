Освобожденный глава Генштаба Турции вернулся к исполнению обязанностей

Глава Генштаба осуществляет контакты с министрами и должностными лицами, сообщает Анадолу.

Читайте такжеГлаву Генштаба Турции захватили в заложники - СМИКак сообщал УНИАН, накануне вечером члены группировки, руководимой Фатуллахом Гюленом, попытались совершить военный переворот в Турции. Они взяли в заложники Главу Генерального штаба Хулуси Акара. Сегодня в ходе спецоперации он был освобожден.