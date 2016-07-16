Освобожденный глава Генштаба Турции вернулся к исполнению обязанностей
14:31, 16 июля 2016Мир
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Глава Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерал Хулуси Акар продолжает исполнять свои обязанности в кризисном центре во дворце Чанкая.
Глава Генштаба вернулся к исполнению обязанностей \ Анадолу
Глава Генштаба осуществляет контакты с министрами и должностными лицами, сообщает Анадолу.
Читайте такжеГлаву Генштаба Турции захватили в заложники - СМИКак сообщал УНИАН, накануне вечером члены группировки, руководимой Фатуллахом Гюленом, попытались совершить военный переворот в Турции. Они взяли в заложники Главу Генерального штаба Хулуси Акара. Сегодня в ходе спецоперации он был освобожден.
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