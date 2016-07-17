Греция вернула Турции вертолет сбежавших мятежников

Греция вернула Анкаре военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk, на котором после неудачной попытки переворота сбежали восемь турецких военных, сообщает Lenta.ru со ссылкой на греческий телеканал ERT.

"Вечером 16 июля в Александруполисе приземлился второй турецкий вертолет с запасным экипажем, который доставит Black Hawk обратно в Турцию на военную базу Гелиболу", - говорится в сообщении.

Сбежавшие мятежники, по информации источников ERT, вероятнее всего, будут позднее выданы Анкаре. При экстрадиции будет учтено, угрожает ли им на родине смертная казнь. Как ожидается, прошение военных об убежище будет рассмотрено в течение двух-трех недель.

16 июля премьер-министр Греции Алексис Ципрас пообещал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану оперативно рассмотреть прошения о предоставлении убежища восьми турецким военнослужащим.

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Ранее в тот же день, стало известно, что правительство Греции в ближайшее время вернет Турции военный вертолет, на котором в страну прибыли сбежавшие силовики.

Афины пообещали применить в отношении задержанных мятежников процедуры, предусмотренные международным правом, и принять во внимание, что арестованных в их стране обвиняют в нарушении конституционной законности и попытке подорвать демократию.

Вертолет из Турции приземлился в греческом городе Александруполисе на северо-востоке страны в субботу, 16 июля. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились участники неудавшегося госпереворота в республике.

Вечером в пятницу, 15 июля, группа военных пыталась захватить власть в стране (на улицах Анкары и Стамбула стреляли, гремели взрывы, была введена тяжелая техника), однако государственный переворот удалось предотвратить. Пока еще в республике сохраняются очаги сопротивления. Задержаны почти три тысячи подозреваемых в причастности к путчу, в результате мятежа, по последним данным, погибли 265 человек, в том числе 161 сторонник правительства.

Анкара обвинила в организации переворота исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США, и потребовала его выдачи. Сам Гюлен обвинения отверг.