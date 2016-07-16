Главу Генштаба Турции захватили в заложники - СМИ
00:34, 16 июля 2016Мир
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Главу Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.
REUTERS
Об этом в своем Twitter сообщает CNN Turk.
"Глава Генштаба Турции Хулуси Акар взят в заложники в здании ведомства", - сообщает издание.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.
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