Главу Генштаба Турции захватили в заложники - СМИ

Главу Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.

Об этом в своем Twitter сообщает CNN Turk. "Глава Генштаба Турции Хулуси Акар взят в заложники в здании ведомства", - сообщает издание. Как сообщал УНИАН, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.

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