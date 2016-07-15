Арабский мир осудил теракт в Ницце, назвав его поступком "проклятых" - СМИ

В частности, как сообщает ZN.UA со ссылкой на The Guardian, главный муфтий Египта Шавки Аллам жестко раскритиковал организаторов теракта в Ницце, назвав их "вредителями, которые поклоняются Сатане и будут прокляты в этой жизни и в загробной". В это же время, высшая мусульманская богословская школа Египта Университет Аль-Азгар назвала теракт "подлым" и идущим в разрез с исламом. При этом университет призвал "объединить усилия для борьбы с терроризмом и для очищения мира от этого зла".

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В администрации президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси сообщили, что президент страны "наиболее решительным способом осуждает позорную террористическую атаку".

Кроме того, в таком же тоне высказался и клерик из Саудовской Аравии шейх Салман аль-Ауда, который заявил, что "убийца будет проклят Богом, его ангелами и всеми людьми".

Тунис, откуда, как свидетельствуют последние данные французской полиции, был родом террорист, официально назвал теракт в Ницце проявлением "невероятной трусости" и выразил солидарность с Францией в противостоянии "террористической беде".

Саудовская Аравия и ее соседи в Персидском заливе выступили с совместным заявлением, в котором жестко осудили теракт в Ницце. "Совет сотрудничества стран Персидского залива солидарен с Францией после этого трусливого преступления, исполнители которого перешагнули через все моральные и общечеловеческие ценности", - сказал генеральный секретарь блока Абдуллатиф аль-Заяни.

Глава Лиги арабских государств Ахмед Абдул Гейт тоже назвал теракт в Ницце "малодушным" поступком.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии на Английской набережной Ниццы грузовик въехал в толпу людей. Жертвами теракта в Ницце стали уже 84 человека, 18 раненых находятся в критическом состоянии. Среди погибших есть гражданин Украины, еще один с ранениями находится в больнице.