Президент и премьер Франции прибыли в Ниццу

Как сообщает телеканал iTELE, кроме них, в город прибыл глава МВД Бернар Казнев, передает kommersant.ru. Они оценят ситуацию и проведут совещания с руководством города, начальниками местных силовых структур, а также пообщаются с полицейским и работниками спасательных служб.

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Глава дипломатии ЕС Катрин Рей сообщила, что министры иностранных дел государств Евросоюза проведут 18 июля заседание, в ходе которого, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг Ниццы с госсекретарем США Джоном Керри. "Можно ожидать, что ситуация будет обсуждена на встрече министров с Керри", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 июля после салюта в честь Дня взятия Бастилии в Ницце грузовик въехал в толпу людей, гулявших по Английской набережной. По свидетельствам очевидцев, грузовик преднамеренно давил людей на протяжении около двух километров. В результате случившегося 84 человека погибли, около 120 получили ранения, 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.