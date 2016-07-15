Германия и Италия усиливают контроль на границах с Францией

Об этом сообщила немецкая полиция. В частности, правоохранительные органы вводят меры усиленного контроля в аэропортах, на дорогах и железных дорогах, передает Би-би-си. Свои действия немецкая полиция координирует с французскими коллегами.

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Италия также заявила о том, что усиливает контроль на дорогах, ведущих во Францию, а также на железной дороге, соединяющей две страны.

Как сообщал УНИАН, теракт в Ницце произошел поздно вечером 14 июля. Грузовик на большой скорости проехал 2 километра сквозь плотную толпу, собравшуюся смотреть салют на Английской набережной. В результате погибли 84 человека, еще 18 находятся в критическом состоянии. В результате этого теракта погиб один гражданин Украины, еще один ранен.

Водитель грузовика был застрелен полицией, а в машине были найдены гранаты и оружие.