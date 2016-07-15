Песков: Керри и Путин не обсуждали прямое военное сотрудничество в Сирии

"Обсуждались различные форматы взаимодействия, но тема непосредственного сотрудничества и взаимодействия военных в плане борьбы с терроризмом не фигурировала", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, передает Би-би-си.

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По словам Пескова, стороны существенно не приблизились к "реальному сотрудничеству с тем, чтобы повысить эффективность усилий по борьбе с терроризмом в Сирии".

"Было продолжено общение, которое достаточно конструктивное, достаточно откровенное и детализированное", - подытожил Песков.

Стороны также не договорились о том, должен ли оставить свой пост сирийский президент Башар Асад. Запад настаивает на уходе Асада как необходимом условии урегулирования конфликта в Сирии. Россия, наоборот, старается защитить Асада. По словам Пескова, "хорошо известная позиция" России не изменилась.

Накануне Асад заявил в интервью NBC News, что он не опасается, что Россия не заключит сделку с США, которая привела бы его уходу.

Сегодня представитель госдепартамента США Джон Кирби также рассказал об итогах встречи. По его словам, Керри пытался убедить Россию в необходимости как можно скорее принять дипломатические решения проблемы Сирии.

Путин и Керри на переговорах, по данным СМИ, обсуждали возможность создания информационного центры, где российские и американские военные могли обмениваться разведданными и координировать авиаудары по боевикам.