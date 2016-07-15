Столтенберг о теракте в Ницце: терроризм никогда не нанесет поражение демократии и свободе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил теракт в Ницце и заявил, что терроризм никогда не нанесет поражение демократии и свободе.
Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Альянса. "Я поражен и огорчен террористическим нападением в Ницце", - говорится в заявлении.
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Генеральный секретарь Альянса выразил поддержку семьям и близким погибших, а также всем, кто пострадал в результате теракта.
"Это нападение направлено против невинных людей и основных ценностей, которые отстаивает НАТО. Но терроризм никогда не нанесет поражение демократии, свободе и нашим открытым обществам", - подчеркнул Столтенберг.
Он добавил, что Альянс стоит плечом к плечу в решительной солидарности с народом Франции.
Как сообщал УНИАН, в Ницце в результате теракта во время празднования Дня взятия Бастилии погибли по меньшей мере 84 человека, среди них - один гражданин Украины.