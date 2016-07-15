В Ницце отменен ежегодный джазовый фестиваль и концерт Рианны

Об этом мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в "Твиттере". "Флаги в городе будут приспущены. Отменены концерт Рианны и джазовый фестиваль", - написал он.

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Кроме этого власти Марселя объявили об отмене праздничного салюта после теракта в Ницце, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Le Point.

Традиционный праздничный салют в Марселе ко Дню взятия Бастилии был перенесен на 15 июля, поскольку в четверг был сильный ветер.

"Отменен салют, запланированный на вечер 15 июля", - сообщили в мэрии Марселя.

Как сообщал УНИАН, ночью в Ницце после салюта по случаю празднования Дня взятия Бастилии грузовик въехал в толпу людей, возвращавшихся домой. Водитель грузовика также открыл огонь по людям. В результате атаки, которую французские власти назвали терактом, погибли 84 человека, 18 травмированых находятся в тяжелом состоянии.

Президент Франции Франсуа Олланд продлил чрезвычайное положение в стране еще на три месяца, хотя вчера заявлял, что не видит больше оснований для этого.