По всему миру чтят память жертв теракта в Ницце (фоторепортаж)

11:56, 15 июля 2016
Мир
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Мировые лидеры, дипломатические представительства, муниципальные власти и обычные люди по всему миру чтят память жертв теракта в Ницце, который произошел в ночь с 14 на 15 июля.

Посольство Франции в Берлине / Twitter @CormacWalsh

Так, посольства Франции в разных частях мира приспускают флаги, люди несут цветы к дипломатическим представительствам Франции в своих странах, а здания и монументы подсвечиваются в цвета французского флага.

В том числе, люди несут цветы и к посольству Франции в Киеве, также там приспущены флаги.

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В свою очередь украинский парламент почтил память жертв теракта минутой молчания.

При этом пользователи социальных сетей также выражают соболезнования в связи с гибелью людей в Ницце.

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Как сообщал УНИАН, по последним данным, в результате теракта погибли 84 человека, среди них один гражданин Украины.

Посольство Франции в Киеве
Посольство Франции в Киеве /  © REUTERS
Посольство Франции в Киеве
Посольство Франции в Киеве /  © REUTERS
Посольство Франции в Киеве
Посольство Франции в Киеве /  © REUTERS
Посольство Франции в Киеве
Посольство Франции в Киеве /  © REUTERS
Посольство Франции в Киеве
Посольство Франции в Киеве /  © REUTERS
Посольство Франции в Киеве
Посольство Франции в Киеве /  © REUTERS
Цветы у посольства Франции в Киеве
Цветы у посольства Франции в Киеве /  © REUTERS
Цветы у посольства Франции в Киеве
Цветы у посольства Франции в Киеве /  © REUTERS
Посольство Франции в Берлине
Посольство Франции в Берлине /  © REUTERS
Посольство Франции в Берлине
Посольство Франции в Берлине /  © REUTERS
Посольство Франции в Берлине
Посольство Франции в Берлине /  © REUTERS
Приспущенный флаг над Даунинг Стрит 10 в Лондоне
Приспущенный флаг над Даунинг Стрит 10 в Лондоне /  © REUTERS
Цветы у посольства Франции в Москве
Цветы у посольства Франции в Москве /  © REUTERS
Цветы у посольства Франции в Москве
Цветы у посольства Франции в Москве /  © REUTERS
Цветы у посольства Франции в Москве
Цветы у посольства Франции в Москве /  © REUTERS
Поминальные мероприятия в Сиднее
Поминальные мероприятия в Сиднее /  © REUTERS
Поминальные мероприятия в Сиднее
Поминальные мероприятия в Сиднее /  © REUTERS
Монумент Ангел независимости в Мехико
Монумент Ангел независимости в Мехико /  © REUTERS
Здание сената в Мехико
Здание сената в Мехико /  © REUTERS
Здание Центрального вокзала на Манхэттене
Здание Центрального вокзала на Манхэттене /  © REUTERS

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