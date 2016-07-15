По всему миру чтят память жертв теракта в Ницце (фоторепортаж)

Так, посольства Франции в разных частях мира приспускают флаги, люди несут цветы к дипломатическим представительствам Франции в своих странах, а здания и монументы подсвечиваются в цвета французского флага.

В том числе, люди несут цветы и к посольству Франции в Киеве, также там приспущены флаги.

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В свою очередь украинский парламент почтил память жертв теракта минутой молчания.

При этом пользователи социальных сетей также выражают соболезнования в связи с гибелью людей в Ницце.

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Как сообщал УНИАН, по последним данным, в результате теракта погибли 84 человека, среди них один гражданин Украины.