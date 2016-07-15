По всему миру чтят память жертв теракта в Ницце (фоторепортаж)
Мировые лидеры, дипломатические представительства, муниципальные власти и обычные люди по всему миру чтят память жертв теракта в Ницце, который произошел в ночь с 14 на 15 июля.
Так, посольства Франции в разных частях мира приспускают флаги, люди несут цветы к дипломатическим представительствам Франции в своих странах, а здания и монументы подсвечиваются в цвета французского флага.
В том числе, люди несут цветы и к посольству Франции в Киеве, также там приспущены флаги.
Читайте такжеЖестокий теракт в Ницце: в сети появились кадры столкновения грузовика с толпой (видео)
В свою очередь украинский парламент почтил память жертв теракта минутой молчания.
При этом пользователи социальных сетей также выражают соболезнования в связи с гибелью людей в Ницце.
Читайте такжеГрузовик в Ницце проехал по толпе два километра - The Guardian
Как сообщал УНИАН, по последним данным, в результате теракта погибли 84 человека, среди них один гражданин Украины.