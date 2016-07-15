Теракт в Ницце: Украинцы несут цветы к зданию посольства Франции

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"К посольству Франции в Украине уже начали приносить первые цветы. По словам охранников, их принесли двое молодых людей сегодня ночью около 2:00. Сейчас проходящие мимо, они подходят и интересуются", - говорится в сообщении.

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Напомним, число погибших в результате теракта в четверг в Ницце возросло до 84, 18 находятся в критическом состоянии. Как известно, во Франции во время празднования Дня Бастилии в толпу врезался грузовик, ранее сообщалось, что также около 150 человек получили ранения.

Водителем грузовика, давившего в Ницце людей, оказался 31-летний мужчина тунисского происхождения. Он стрелял по толпе, пока ехал. Затем полиция застрелила его самого. Кроме того президент Франции Франсуа Олланд заявил, что среди погибших есть дети. По словам Олланда, нельзя отрицать террористическую природу атаки в Ницце.