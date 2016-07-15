Во Франции идентифицировали водителя, который въехал в толпу
04:31, 15 июля 2016Мир
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Во Франции идентифицировали водителя, который направил грузовик в толпу людей.
REUTERS
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на местное издание Nice-Matin.
Им оказался 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения.
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Отмечается, что водитель кричал "Аллаху Акбар" перед тем, как его застрелила полиция.
Телеканал BFM передает, что в грузовике найдено удостоверение личности мужа.
По информации I-Tele, мужчина ранее привлекался полицией за мелкие правонарушения, однако он не привлекал внимания спецслужб.
Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. В результате теракта в Ницце погибли более 70 человек.
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