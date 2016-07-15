Во Франции идентифицировали водителя, который въехал в толпу

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на местное издание Nice-Matin.

Им оказался 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения.

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Отмечается, что водитель кричал "Аллаху Акбар" перед тем, как его застрелила полиция.

Телеканал BFM передает, что в грузовике найдено удостоверение личности мужа.

По информации ​I-Tele, мужчина ранее привлекался полицией за мелкие правонарушения, однако он не привлекал внимания спецслужб.

Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. В результате теракта в Ницце погибли более 70 человек.