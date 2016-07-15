Число жертв нападения в Ницце возросло до 77 человек

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на издание Nice Matin.

Данные о 77 жертвах подтверждает и мэр Ниццы Кристиан Естроси на своей странице в Twitter.

В то же время, источник Le Figaro сообщает о 80 погибших.

The Telegraph также отмечает, что пока никто не взял ответственность за это нападение, однако сторонники террористической группировки ИГИЛ в своих соцсетях пишут одобрительные комментарии относительно произошедшего.

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При этом, Французский совет мусульман осудил теракт, назвав его "ужасным".

Отмечается, что грузовик проехал сквозь толпу около 1,3 мили, вызвав панику среди людей, которые собрались для празднования Дня взятия Бастилии.

Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. В результате теракта в Ницце погибли более 70 человек.