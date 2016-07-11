Основатель Bellingcat о катастрофе МН17: Попытки России одурачить весь мир указывают на ее вину

Об этом в интервью "Гордону" рассказал британский блогер, основатель проекта Bellingcat Элиот Хиггинс.

Изначально, по его словам, волонтеры не знали, Украина или Россия в ответе за гибель гражданского самолета. "Но по мере того, как мы собирали и анализировали материалы, становилось совершенно понятно, кто несет ответственность", - сообщил Хиггинс.

Основатель Bellingcat рассказал, что Россия с самого начала лгала об MН17.

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"Она создавала поддельные доказательства вины Украины в крушении самолета. Поэтому не только собранные нами материалы, но и неудачные попытки России одурачить весь мир указывают на ее вину в гибели самолета", - заявил он.

Кроме того, Хиггинс не исключает, что с помощью Bellingcat удастся найти непосредственно тех, кто сбил Boeing 777, и отправить их за решетку.

Ранее в Bellingcat подтвердили факт перемещения российского "Бука" из Донецка в Снежное в день катастрофы MH17 17 июля 2014 года.

6 июня совместная следственная группа уголовного расследования катастрофы малайзийского самолета рейса МН17 обнародовала фото найденной на месте падения самолета нижней части ракеты Бук Venturi.