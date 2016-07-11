Немецкая разведка прослушивала политическую элиту Евросоюза и НАТО

Оказалось, что прослушивались правительства стран Евросоюза и членов НАТО, причем их количество составляло "небольшое двузначное число", сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Как отмечается в заключении комитета Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб, немецкие разведчики следили за десятками целей в высших эшелонах власти различных стран, в том числе за офицерами высших рангов. Таких объектов было "несколько десятков". Более двух третей фигурантов списков разведки составляли европейские дипломаты и представители НАТО. Среди целей разведки указаны также Международный уголовный суд в Гааге, ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения.

"Самая большая проблема в том, что BND сознательно прослушивала как минимум одного немецкого гражданина", - говорится в отчете парламента. Закон защищает немецких граждан, в том числе за рубежом, от действий немецкой разведки - разрешение на прослушивание может дать только комиссия Бундестага.

В прошлом году стало известно, что разведка следила за немецким дипломатом Гансйоргом Габером, который в 2008 году руководил мониторинговой миссией ЕС в Грузии, затем работал в Брюсселе, позже - послом ЕС в Турции.

Европейские страны пока официально не реагировали на свежую информацию о немецкой разведке.