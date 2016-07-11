Обама посетил Испанию с первым официальным визитом (фото)

Президент США Барак Обама после саммита НАТО в Варшаве впервые приехал с официальным президентским визитом в Испанию. Американский лидер встретился с премьер-министром Мариано Рахоем, королем Филиппом и лидерами оппозиции, сообщает «Голос Америки».

Обама назвал отношения между США и Испанией узами дружбы, основанной на общих интересах в сфере экономики и безопасности, и предупредил о необходимости активной вовлеченности обеих стран в дела мирового сообщества в условиях нарастающей глобализации.

«Наш мир переживает стремительную интеграцию и дает широчайшие возможности, но если наши институционные механизмы не будут обеспечивать вовлеченность и эффективную координацию в вопросах экономики и безопасности, это может создать серьезные угрозы», – сказал Обама в воскресенье после встречи в Мадриде с и.о. премьер-министра Мариано Рахоем.

По словам Обамы, отсутствие вовлеченности в мировые дела может привести к отчуждению граждан по всему миру, конфликтам, массовой иммиграции и возникновению прибежищ терроризма.

«Если глобальная интеграция работает не для всех, а только для элит, и неравенство растет, а люди чувствуют себя брошенными на произвол судьбы, возникает грубый популизм, который зачастую приводит к раздорам и не идет на пользу никому», – добавил Обама.

В ходе своего визита в Мадрид президент США также встретился с лидерами левых и королем Испании Филиппом.

Позже президент посетил военно-морскую базу Рота на юге Испании, где его приветствовал и.о. министра обороны Педро Моренес. Обама выступил перед испанскими и американскими военнослужащими, заявив: «Мы будем держаться вместе, встречая лицом к лицу вызовы современного мира, где действуют террористические организации, цель которых – уничтожение. Мы победим, и не только потому, что наши армии сильны, но потому, что мы храним верность нашим ценностям».

«В этот период неопределенности в Европе мы останемся надежными союзниками в рамках НАТО, сильнейшего альянса в мировой истории», – добавил президент.

Президенту США пришлось сократить свою поездку в Испанию, чтобы посетить Даллас, где на прошлой неделе снайпер-афроамериканец застрелил пятерых полицейских. По словам властей, он устроил нападение под впечатлением от недавних событий в Луизиане и Миннесоте, где полиция застрелила двух чернокожих мужчин.