Обама сократит турне по Европе и отправится в Даллас

Президент США Барак Обама сократит свое европейское турне и прибудет в Даллас, где в четверг произошло нападение на полицейских, сообщает Белый дом.

"Президент принял приглашение мэра Далласа Майка Роулингса приехать в Даллас в начале следующей недели", - сказал официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

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В частности, 9 июля Обама, как и планировалось, отправится в Мадрид, где проведет переговоры с членами правительства Испании, передает Лента.ру. Затем он посетит испанский порт Рота, где расположена крупная американская военно-морская база, чтобы встретиться с военнослужащими.

В то же время президент США не поедет в Севилью, сократив свое европейское турне на сутки. Он вернется в Вашингтон, а затем по приглашению мэра Далласа Майка Ролингса посетит в начале следующей недели этот город.