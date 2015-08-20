В Сент-Луисе вновь вспыхнули протесты после убийства темнокожего полицейскими

По меньшей мере девять человек арестованы в Сент-Луисе во время протестов, произошедших после того, как полицейские застрелили в этом городе темнокожего мужчину при попытке его ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

По прибытии на обыск в один из криминальных районов Сент-Луиса в среду вечером полицейские пытались задержать двоих темнокожих людей. В ответ один из них начал угрожать силовикам пистолетом. В результате полицейские открыли огонь, застрелив нападавшего. Другому мужчине удалось сбежать, ведутся его поиски.

После этого на месте проишествия начало собираться около сотни темнокожих протестующих. Они блокировали проезжую часть, поджигали автомобили, грабили ближние магазины, бросали в полицейских булыжники и бутылки.

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Все призывы разойтись были игнорированы, что спровоцировало применение полицейскими специальных стредств.

В район, где произошли манифестации, стянуты дополнительные подразделения, которые осуществляют усиленное патрулирование на улицах.

Напомним, что на прошлой неделе в пригороде Сент-Луиса - городе Фергюсон - на акции в память о безоружном чернокожем юноше, застреленном год назад полицейским, прозвучали выстрелы. Сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу, в результате чего как минимум один человек получил ранения. В следствии массовых беспорядков в городе местная власть ввела чрезвычайное положение.