В Польше протестовали против реформы Конституционного суда (фоторепортаж)

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Несмотря на выступления оппозиции, правительство не намерено учитывать решение Конституционного суда страны, который признал закон о реформе этого органа противоречащим Основному Закону страны. Это решение правительство отказывается публиковать в правительственной газете, поэтому оно не может вступить в силу.

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Напомним, что по новому закону Конституционный суд Польши должен принимать решения большинством в две трети голосов, тогда как раньше для этого было достаточно простого большинства. Кроме того, для принятия важных решений, согласно закону, требуется присутствие не менее 13 из 15 судей, а раньше для этого хватало присутствии девяти судей.

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Критики опасаются, что из-за закона Конституционный суд страны потеряет чуть ли не большинство своих полномочий по надзору за правительством и парламентом. С резкой критикой этого закона выступила также и Венецианская комиссия.