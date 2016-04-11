МИД рекомендует украинцам не ездить в Ирак

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«В связи с серьезным ухудшением ситуации безопасности в Республике Ирак, активизацией террористической деятельности со стороны радикальных исламистов и существованием значительной угрозы похищения на территории этой страны иностранных граждан МИД рекомендует гражданам Украины, в том числе отечественным делегациям, которые планируют посетить Багдад или другие иракские регионы, временно воздержаться от поездок в Ирак без крайней необходимости», - говорится в рекомендациях ведомства.

В случае необходимости посещения Ирака гражданам рекомендуется заранее информировать об этом посольство Украины в Ираке с указанием мест и времени планируемого пребывания и сообщить свои контактные данные для оперативной связи в случае необходимости (номера телефонов, электронные адреса).

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В МИД подчеркивают, что гражданам Украины, которые сейчас находятся на территории Ирака, следует отказаться от любых поездок в провинции Анбар, Найнава, Салах-эд-Дин, Дияла, Киркук, а также в юго-западной части провинции Эрбиль.

Также, независимо от места пребывания в Ираке, рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, постоянно следить за новостями относительно развития ситуации в стране, максимально ограничить передвижение по населенным пунктам, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, неукоснительно выполнять указания представителей местных правоохранительных органов.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни и здоровью во время пребывания на территории Ирака гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Ираке по телефону +964 780 986 51 70, на электронную почту emb_iq@mfa.gov.ua или на «горячую линию» МИД: +38 044 238 16 57.