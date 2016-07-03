СМИ назвали причину крушения Ил-76 МЧС России
04:31, 03 июля 2016Мир
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Самолет МСЧ России Ил-76, задействованный на тушении лесных пожаров, мог разбиться, зацепив сопку.
СМИ назвали причиной крушения Ил-76 столкновение с сопкой / mchs.gov.ru
Об этом заявил источник в авиационных структурах РФ, передает ТАСС.
"По одной из версий, в условиях плохой видимости с учетом того, что самолет летел на небольшой высоте, он мог зацепить, либо столкнуться с сопкой", - заявил он.
По словам источника, это пока одна из версий. "Этап полевого расследования пока только начинается", - добавил он.
Читайте такжеВ России пропал самолет Ил-76 МЧСРанее СМИ сообщили, что фрагменты разбившегося самолета Ил-76 МЧС России, пропавшего накануне при тушении лесных пожаров, обнаружены в Иркутской области.
Как сообщал УНИАН, 1 июля в Иркутской области пропал самолет Ил-76, на борту которого могли находиться до 10 членов экипажа.
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