СМИ назвали причину крушения Ил-76 МЧС России

Об этом заявил источник в авиационных структурах РФ, передает ТАСС.

"По одной из версий, в условиях плохой видимости с учетом того, что самолет летел на небольшой высоте, он мог зацепить, либо столкнуться с сопкой", - заявил он.

По словам источника, это пока одна из версий. "Этап полевого расследования пока только начинается", - добавил он.

Читайте такжеВ России пропал самолет Ил-76 МЧСРанее СМИ сообщили, что фрагменты разбившегося самолета Ил-76 МЧС России, пропавшего накануне при тушении лесных пожаров, обнаружены в Иркутской области.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Иркутской области пропал самолет Ил-76, на борту которого могли находиться до 10 членов экипажа.