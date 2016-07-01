Оттепель в отношениях: главы МИД России и Турции провели встречу в Сочи
1 июля состоялась встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу на полях заседания Совета глав МИД Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
Беседа длилась около сорока минут, передает ТАСС.
Перед началом встречи российский министр выразил надежду на то, что последние контакты РФ и Турции на высшем и высоком уровне зададут правильный тон нормализации отношений.
Между Россией и Турцией нет разногласий, кого считать террористами в Сирии, заявил глава МИД Сергей Лавров после встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
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Кроме того, Россия и Турция возобновили деятельность рабочей группы по борьбе с терроризмом, Москва также ждет контактов по линии военных, заявил глава МИД РФ.
Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе сегодняшней встречи министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности туристов.
Отношения между РФ и Турцией резко ухудшились после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский самолет Су-24, нарушивший воздушное пространство Турции. Россия тогда ввела в отношении Турции экономические санкции.
В Кремле заявляли, что Турция должна извиниться и компенсировать убытки за сбитый самолет для восстановления диалога.
29 июня в Кремле заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый Су-24. В свою очередь, у президента Турции подчеркнули, что Эрдоган в письме к Путину выразил лишь сожаление относительно инцидента со сбитым российским Су-24.