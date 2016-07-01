Оттепель в отношениях: главы МИД России и Турции провели встречу в Сочи

Беседа длилась около сорока минут, передает ТАСС.

Перед началом встречи российский министр выразил надежду на то, что последние контакты РФ и Турции на высшем и высоком уровне зададут правильный тон нормализации отношений.

Между Россией и Турцией нет разногласий, кого считать террористами в Сирии, заявил глава МИД Сергей Лавров после встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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Кроме того, Россия и Турция возобновили деятельность рабочей группы по борьбе с терроризмом, Москва также ждет контактов по линии военных, заявил глава МИД РФ.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе сегодняшней встречи министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности туристов.

Отношения между РФ и Турцией резко ухудшились после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский самолет Су-24, нарушивший воздушное пространство Турции. Россия тогда ввела в отношении Турции экономические санкции.

В Кремле заявляли, что Турция должна извиниться и компенсировать убытки за сбитый самолет для восстановления диалога.

29 июня в Кремле заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый Су-24. В свою очередь, у президента Турции подчеркнули, что Эрдоган в письме к Путину выразил лишь сожаление относительно инцидента со сбитым российским Су-24.