Глава МИД Турции приедет в Россию
18:17, 27 июня 2016Мир
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 1 июля приедет в российский город Сочи.
REUTERS
Он присоединится к заседанию Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), передает CNN Turk.
Чавушоглу, как ожидается, на полях ОЧЭС проведет двустороннюю встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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Вскоре у Эрдогана подтвердили извинения перед Путиным и призыв к восстановлению отношений между странами.
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