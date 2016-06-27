Глава МИД Турции приедет в Россию

Он присоединится к заседанию Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), передает CNN Turk.

Чавушоглу, как ожидается, на полях ОЧЭС проведет двустороннюю встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Читайте такжеУ Эрдогана подтвердили извинения перед Путиным и призыв к восстановлению отношений между странамиРанее 27 июня в Кремле заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед президентом России Владимиром Путиным за сбитый российский самолет Су-24 и готов сделать все возможное для восстановления отношений между РФ и Турцией.

Вскоре у Эрдогана подтвердили извинения перед Путиным и призыв к восстановлению отношений между странами.