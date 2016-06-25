ЕС не будет пересматривать договор об "особом статусе" Великобритании

Об этом говорится в совместном заявлении президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, главы Евросовета Дональда Туска, президента Европарламента Мартина Шульца, а также Марка Рютте, премьер-министра Нидерландов, которые председательствуют в Совете ЕС, передает ZN.ua.

"Новое решение для Объединенного Королевства в Европейском Союзе, которое было достигнуто во время саммита ЕС, который состоялся 18-19 февраля 2016 года не вступит в силу и прекращает свое существование. Не будет никаких переговоров о пересмотре документа", – сказано в документе.

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В то же время, руководство ЕС выразило надежду, что выйдя из Евросоюза, Великобритания станет его надежным партнером, и любое сотрудничество между Лондоном и Брюсселем будет взаимовыгодным.

19 февраля Главы государств и правительств стран-членов Европейского союза единогласно пришли к компромиссу с Великобританией по вопросу об условиях ее пребывания в составе ЕС. Решение о предоставлении Соединенному Королевству специального статуса должно было предовратить его выход из Евросоюза.